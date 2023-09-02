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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كل ساعة تمر علينا تظهر حواليس جديدة في صفقة تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع الاعب المصري العالمي محمد صلاح، خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2023.

محمد صلاح 

ليفربول يرفض عرض نادي للاتحاد السعودي

ليفربول رفض عرضًا رسميًا من الاتحاد، صباح اليوم الجمعة، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني "رسوم ثابتة"، بالإضافة إلى 50 مليونًا كـ"متغيرات"؛ للتعاقد مع صلاح.

وحسب آخر التقارير، يجهز العميد الاتحادي، عرضًا جديدًا إلى العملاق الإنجليزي، مقابل مبلغ يتراوح بين 175 و200 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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غضب مسؤلي ليفربول

وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن غضب كبير من مسؤولي ليفربول، من المفاوض الاتحادي؛ ليس بسبب الضغط لضم محمد صلاح، وإنما بسبب موعد تقديم العرض.

وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إلى أن ليفربول، يرى أن هذا العرض الجنوني لضم صلاح، لا يُمكن رفضه؛ خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 31 سنة، ويتبقى في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، عامين فقط.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن العملاق الإنجليزي، كان سيوافق مباشرة على بيع النجم المصري إلى نادي الاتحاد، إذا وصل هذا العرض الرسمي الضخم، قبل أسبوع على الأقل من الآن.

محمد صلاح 

ليفربول يرفض التخلي عن صلاح هذا الموسم

وأكد طلال العتيبي، على أن مسؤولي ليفربول، يروا أنه من المستحيل التخلي عن صلاح، في هذا الوقت من الميركاتو، بدون توفير بديل كبير؛ يستطيع قيادة الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

تاريخ محمد صلاح مع ليفربول

جدير بالذكر أن محمد صلاح، يلعب في صفوف نادي ليفربول، منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما، حيث سجل منذ ذلك الوقت 187 هدفًا وصنع 81 آخرين، خلال 308 مباريات رسمية.

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