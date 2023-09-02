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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط ورشة أسلحة نارية داخل منزل ببني سويف

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد إستخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية اللواء محمود ابو عمرة دراجة نارية قطاع الأمن العام وزارة الداخلية

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