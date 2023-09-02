أخبار التكنولوجيا.. ميتا تخطط لإطلاق إصدارات مدفوعة من فيسبوك وإنستجرام.. سعر ومواصفات هاتف SONY XPERIA 5 V الرائد الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

Moto G84.. هاتف 5G من موتورولا لمحدودي الدخل

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الذكي الجديد Moto G84 الذي يأتي كأرخص هاتف 5G لذوي الدخل المحدود.

بقلم إلكتروني وشاشة ضخمة.. هونر تطلق هاتف Magic V2 عالميا

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، هاتفها القابل للطي Magic V2 في الأسواق العالمية، والذي يأتي كمنافس قوى لأجهزة سامسونج المطوية Galaxy Z Fold.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة أن شركة "ميتا" Meta، تدرس فكرة طرح إصدارات مدفوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لها فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram، على أن يتم إتاحتها مقابل دفع اشتراكات وبدون إعلانات.

كشفت شركة سوني Sony، عن أحدث هواتفها الرائدة تحت اسم Xperia 5 V، والذي يتميز بنظام محسن للكاميرا بدون وحدة تصوير العمق، مع مستشعرا رئيسيا أكبر من سابقه.

هتشيله زي المحفظة.. هونر تكشف عن هاتف قابل للطي مستوحى من الموضة

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها المفاهيمي الجديد V Purse، والذي يتميز بكونه هاتف قابل للطي للخارج يمكن ارتداؤه مثل المحفظة باستخدام أحزمة ربط السلسلة القابلة للفصل.

جربها فورا.. 3 إعدادات مخفية في واتساب هتعلى جودة مكالماتك 100%

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp، مليارات الأشخاص حول العالم للبقاء على اتصال مع أحبائهم وأصدقائهم عبر الرسائل القصيرة، وبصرف النظر عن الرسائل النصية والملاحظات الصوتية، يلجأ الكثيرون إلى المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

يعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للتواصل مع أصدقائك على الإنترنت.