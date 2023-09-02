الزناتى يعلن تنظيم ندوة عن مستقبل العالم العربى بلجنة الشؤون العربية بالصحفيين

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ندوة ومناقشة حوارية عن "مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية" يوم الأربعاء المقبل فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالنقابة.



صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية وقال أن الندوة التي تشهد مناقشات حوارية حول المتغيرات الراهنة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا بالمنطقة العربية يتحدث فيها د. أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسفير د. عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق بموسكو ود. مغاوري شلبى الخبير في الاقتصاد الدولى واللواء د. محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية.

ويدير الحوار د. أبوبكر الدسوقى مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام.



ودعا الزناتي الزملاء المهتمين بالشأن العربى والدولى الي الحضور لإثراء النقاش مع الخبراء ضيوف اللقاء.

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