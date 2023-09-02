عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الزناتى يعلن تنظيم ندوة عن مستقبل العالم العربى بلجنة الشؤون العربية بالصحفيين

صدى البلد

 

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ندوة ومناقشة حوارية عن "مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية" يوم الأربعاء المقبل فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالنقابة. 


صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية  وقال أن الندوة التي تشهد مناقشات حوارية حول المتغيرات الراهنة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا بالمنطقة العربية يتحدث فيها د. أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسفير د. عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق بموسكو ود. مغاوري شلبى الخبير في الاقتصاد الدولى واللواء د. محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية.
ويدير الحوار د. أبوبكر الدسوقى مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام.


ودعا الزناتي الزملاء المهتمين بالشأن العربى والدولى الي الحضور لإثراء النقاش مع الخبراء ضيوف اللقاء.

IMG-20230902-WA0016
IMG-20230902-WA0016
IMG-20230902-WA0015
IMG-20230902-WA0015
IMG-20230902-WA0014
IMG-20230902-WA0014
IMG-20230902-WA0012
IMG-20230902-WA0012
IMG-20230902-WA0013
IMG-20230902-WA0013
IMG-20230902-WA0011
IMG-20230902-WA0011

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

ترشيحاتنا

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

روسيا تسلم طائرة تدريب قتالية متقدمة إلى إيران.. تفاصيل

تنسيق الأزهر 2023.. مؤشرات القبول لـ علمي بنات

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

صاروخ يوم القيامة طوله 35 مترا.. سلاح فتاك عابر للقارات تمتلكه روسيا

8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب الجمل: أنا شعنونة مع حسن الرداد و"مستر إكس" وش السعد عليا| حوار

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ