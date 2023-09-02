جومانا مراد: تربينا على الدراما المصرية

كشفت الفنانة جومانا مراد عن أهمية الدراما المصرية وما تقدمه من أعمال مؤثرة ومشاركتها فى عديد من الأعمال التى لها تأثير كبير على المجتمع.

وقالت جومانا مراد خلال لقاء ببرنامج ليالى ten والذى تقدمه الإعلامية بوسى شلبى على قناة ten : "سعيدة بما حققته الدراما المصرية فى الفترة الأخيرة من تطور كبير وفكرة إقامة مهرجان القاهرة للدراما امر إيجابى أيضا، وبقالي 16 أو 18 سنة بشارك في الدراما المصرية وليا تاريخ فيها، دايمًا بقول كلنا اتربينا على الدراما المصرية التى تفرض نفسها بقوة وهي الأساسية اللي نشأنا عليها ومبسوطة بالتنوع والتطور اللي بيحصل فيها دلوقتي، وتقنية تصوير المسلسلات بقيت سينمائية واختلفت عن دراما زمان ويمكن بقى فيه جرأة في الطرح ومنصات ومحطات أكتر بتبسط بالنجاح ده وبكل ما فيه محطات ومنصات أكتر وتبقى الحركة الفنية كبيرة من كتاب وممثلين ده كله بيساهم في إثراء الدراما.

جومانا مراد

وحلت النجمة جومانا مراد ضيفة في الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى برنامج الراديو بيضحك ، للحديث عن أعماله الفنية خلال الفترة الماضية.

الحلقة كانت طريفة وممتعة حيث تحدثت جومانا مراد في كثير من الأمور حول حياتها وعلاقتها بأولادها وزوجها وروت الكثير من الحكايات الطريفة التي تجمعهم.

وعلى مدار ساعة ونصف تحدثت عن زيارتها الأخيرة للساحل الشمالي وإطلالاتها هناك وكذلك عن تألقها الفني في دراما رمضان بمسلسلي عملة نادرة وبابا المجال وفي موسم الصيف بفيلم ع الزيرو مع محمد رمضان.

وفي نهاية الحلقة قامت الإعلامية فاطمة مصطفى بتكريمها ومنحها درع راديو ٩٠٩٠ عن النجاحات الفنية التي قدمتها مؤخرا سواء في رمضان 2023، وفي السينما بفيلم ع الزيرو.