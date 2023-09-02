4 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل مش هتتكرر | اعرف الشروط

تسعي الحكومة ووزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالإعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وذلك في إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط أن يكون المتقدم لوظيفة عضو فريق حاصل على مؤهل عال أو متوسط للخريجين فقط من جميع المؤهلات.

- وتتوافر فرص العمل فى منطقة التجمع الأول.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة الا يقل سن المتقدم لـ الوظائف عن 21 عاما، وألا يزيد عن 33 عاما.

- وتتوافر الوظائف المعلنة للإناث فقط.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مميزات عدة يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة والتي تشمل مايلي:-

- تشمل المميزات أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على راتب عضو الفريق 4000 جنيه صافي، إضافة إلى الحافز الشهري.

- كما تمنح الشركة العاملين بها تأمينات طبية واجتماعية.

- وتتضمن مميزات فرص العمل المتاحة توفر الشركة للموظفين العاملين بها فرص للترقي بعد 6 أشهر.

-كما تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

- توفر الشركة للموظفين تدريب مدفوع الأجر.

- ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يوميا.

طريقة التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة



ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة المتاحة فى إحدى سلاسل المطاعم الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بها، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلن عنها، ثم يتم الدخول على اللينك الخاص باستمارة طلب التوظيف لملء البيانات الموجودة بها.