للمهندسين.. فرص عمل في البنوك| جهز ورقك

يسعي حديثي التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية من البحث على فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين.



فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك



فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك الإسكندرية داخل الفروع المختلفة للبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك الإسكندرية

ويوفر بنك الإسكندرية فرص عمل في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة مسؤول علاقات عامة.

شروط فرص عمل بنك الإسكندرية



وتتضمن شروط التقديم على فرص عمل بنك الإسكندرية علي هذه الوظيفة مايلي :-

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الاتصالات أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور العلاقات العامة.

- يشترط أن يكون لديه مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية.

- كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مثبتة في العلاقات العامة.

- وتتضمن الشروط أن يكون لديه قدرات ممتازة في التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

- ضرورة الإلمام بأدوات التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

- أن يكون لديه المعرفة بمبادئ وممارسات إدارة الأزمات.

- يشترط إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية كتابة ونطقا.

كيفية التقديم على وظائف بنك الإسكندرية

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل بنك الإسكندرية التقديم الصفحة الرسمية الخاصة ببنك الإسكندرية وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف للبنك.

فرص عمل بنك الاستثمار القومي

كما تتوافر فرص عمل فى بنك الاستثمار القومي حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الاستثمار القومي للشباب،و التي تتضمن مايلي

- الحاجة إلي مبرمج.

- الحاجة إلى أخصائي نظم تشغيل وشبكات.

- الحاجة إلى مسؤول قواعد بيانات sql server.

شروط فرص عمل بنك الاستثمار

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر، وبالنسبة لوظيفة مبرمج أن يكون المتقدم من خريج احدى التخصصات التالية «حاسبات ومعلومات، وهندسة حاسبات ومعلومات، وهندسة اتصالات.

- من 0 إلى 3 سنوات خبرة.

- أن يكون لديه مستوى جيد في مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية

- يشترط إتمام الخدمة العسكرية للذكور.