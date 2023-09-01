تبدأ برواتب 3000 جنيه.. فرص عمل في 32 شركة داخل 12 محافظة

وفرت وزارة العمل 5756 فرصة عمل في 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال الشهر الحالي .

هذه الفرص تتوفر اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق، أول سبتمبر، من خلال نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.

وقالت الوزارة إن فرص العمل متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، والإسكندرية ،والفيوم،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، وشمال سيناء ، والإسماعيلية.

وتتوفر في تخصصات: عمال زراعة ، ومشرف سكن ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا،ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وموظف أرشيف،وأخصائى إجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني ، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .