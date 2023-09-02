إنقاذ حياة مسن يعانى من انفجار قرحة بالمعدة بالقليوبية

نجح فريق جراحي مستشفى قها بالقليوبية في التعامل مع مريض يبلغ من العمر نحو 63 عاما يعاني من قرحة منفجرة فى المعدة، حيث تم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة وأشعة مقطعية أثبتت وجود هواء تحت عضلة الحجاب الحاجز وتحجر شديد بالبطن.

وأوضحت المستشفى، حضور مريض يبلغ من العمر حوالي 63 سنة يعاني من آلام حادة بالبطن، وعلى الفور تم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة وعمل أشعة مقطعية أثبتت وجود هواء تحت عضلة الحجاب الحاجز وتحجر شديد بالبطن، وتم القرار بعمل عملية استكشاف في البطن ، وتبين وجود قرحة في المعدة منفجرة تم التعامل معها، وعمل غلق للقرحة في المعدة وتركيب أساطر ودرانق من الجرح.



وأكدت المستشفى، أن الحالة العامة للمريض مستقرة، وتم حجزه بالعناية المركزة تحت الملاحظة ، كما قدمت المستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبي كاملا على سرعة الاستجابة وحسن التعامل، وكذلك تمريض العمليات وتمريض الاستقبال وأطباء الاستقبال وأطباء الجراحة والتخدير والعناية.