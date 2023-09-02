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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد وأماكن الكشف الطبى للطلاب المستجدين للعام الأكاديمى الجديد بجامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2023/2024، غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 بعيادات الجامعة.

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وقال الدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية، أنه سيبدأ الكشف الطبي على الطلاب بداية من غدا الأحد حتي 28 سبتمبر الجاري. 


وأشار علاء رجب المنسق العام للكشف الطبى أنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز من خلال الرابط التالي: http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration 
وكشف أن الأماكن التي يوقع بها الكشف هي :
- كلية التجارة: العيادة الطبية بكلية تجارة.
- كلية الآداب: العيادة الطبية بكلية الآداب
- كلية العلوم- لعيادة الطبية بكلية العلوم
- كلية التربية النوعية: العيادة الطبية بكلية التربية النوعية.
- كلية التربية: العيادة الطبية بكلية التربية.
- كلية العلاج الطبيعي: العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي.
- كلية الطب البشري: العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها.
- كلية الهندسة ببنها: العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها.
- كلية التمريض: العيادة الطبية بكلية التمريض.
- المعهد الفني للتمريض: العيادة الطبية بكلية التمريض.
- كلية الحقوق: العيادة الطبية بكلية الحقوق
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
- كلية الفنون التطبيقية: العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية.
- كلية التربية الرياضية: العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية.
- كلية الطب البيطري: العيادة الطبية بكلية الطب البيطري.
- كلية الزراعة: العيادة الطبية بكلية الزراعة.
- كلية الهندسة بشبرا: العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا
وللتواصل والمساعدة يمكنكم الإرسال على البريد الإلكتروني: [email protected]، مع إتاحة تقديم الدعم الفني ومساعدة الطلبة لتسجيل الطلبات في حالة وجود أي معوقات في التقديم وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات الدور السادس- البوابة الإلكترونية للجامعة يومياً( عدا الجمعة والسبت) من الساعة 9 صباحا إلى 3 مساء.

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