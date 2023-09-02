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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط تحويل ونقل القيد لكلية طب عين شمس

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

حددت كلية الطب بجامعة عين شمس شروط تحويلات العام الجامعى 2023-2024 ، للبرنامج العام والبرنامج الطبي الموسع (EMP).

وتمثلت الشروط أن يكون الطالب ناجحاً ومنقول للفرقة الدراسية الأعلى أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير ممتاز في كل سنة من السنوات السابقة للتحويل.

ويقبل التحويل على لائحة البكالوريوس 2018 فقط، ويقبل التحويل من الجامعات الحكومية فقط ويشترط أن يكون الطالب قد قضي جميع السنوات السابقة لتقديم طلب التحويل من جامعة حكومية، ولا يتم قبول طلاب في منتصف المرحلة الدراسية قبل السريرية أو السريرية.

و يتم قبول التحويل من البرامج المتوافقة بعد السنة الثالثة فقط أن يكون الطالب مقيم في نطاق التوزيع الجغرافي للكلية وإثبات ذلك بالرقم القومى على أن يكون قد مضى عليه ستة أشهر على الأقل، ولا تقبل تحويلات من داخل القاهرة الكبري، وأيضا لا تقبل تحويلات من الجامعات الخاصة.

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ولا تقبل تحويلات لطلاب سبق حصولهم على مؤهل عال، وبالنسبة لنقل القيد يتم قبول نقل القيد للكلية بالسنة الأولى من أى كلية شرط أن يكون الطالب مستوفي الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة عين شمس سنة حصوله على الثانوية العامة.

ويواصل قطاع شؤون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،  فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 21 سبتمبر ، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس على الـــ QR  الموضح أدناه بالصور المرفقة مع البيان. 

والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، والتي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب. 

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار. 

والطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية .

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل. . كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين. 

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