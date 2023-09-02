شعبة الأدوات الصحية: اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة أثرت علينا بالسلب

أكد فوزي عبد الجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن القطاع يعاني من مشكلات كثيرة منذ عام 2009، وتحديدًا منذ تطبيق اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الصحية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة، سمحت بالاستيراد، وبعد ذلك دخلت المنتجات المستوردة إلى البلاد بكثرة، وكانت لها تأثيرات سلبية على القطاع المحلي.

ولفت إلى أنه بعد الاتفاقية السالف ذكرها، حدثت عشوائية في الاستيراد، ونتج عن ذلك غلق العديد من المصانع؛ لضعف التنافسية.

وأوضح أن ضعف التنافسية، جعل التفضيل للمنتج المستورد، والفوضى الاستيرادية التي حدثت حتى 2013؛ جعلت المستورد يصل إلى 90 و95% من السوق، وذلك لأن المنتج المحلي لم يستطع منافسة المنتج القادم من دول شرق آسيا.