أستاذ موارد مائية: مصر ليست ضد سد النهضة بشرط عدم الإضرار بدول المصب

علق عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على العملية التفاوضية حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لا تسعى إلى الحد من حقوق إثيوبيا في التنمية، ونحن مع تحقيق إثيوبيا للتنمية لكن بشرط عدم الإضرار بالأخرين ، وهذا ما تسعى مصر إلى تحقيقه في مسار المفاوضات".

وتابع عباس شراقي:" مصر ليست ضد سد النهضة لكن بشرط عدم الإضرار بدول المصب، إثيوبيا ترغب في الحصول على حصة مائية من نهر النيل كما ترغب في زيادة أمد المفاوضات".