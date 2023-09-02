أحمد حسن: انقسام في الأهلي بشأن التعاقد مع هذا المهاجم

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع المهاجم، جون إيبوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. انقسام في الأهلي على صفقة جون ايبوكا"

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة غيابات قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري منتصف شهر سبتمبر المقبل.

واستدعي منتخب جنوب افريقيا لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو للانضمام الي البافانا بافانا فى معسكر شهر سبتمبر القادم الذى يتخلله خوض مباراتين وديتين.



فيما تلقي التونسي على معلول نجم النادي الأهلي استدعاء للانضمام الي صفوف منتخب تونس للمشاركة في مباراتي بتسوانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا وودية منتخب مصر الوطني.