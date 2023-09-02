عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

محمد الفايد
محمد الفايد

توفى رجل الأعمال الملياردير المصري محمد الفايد، أمس الجمعة، عن عُمر يُناهز الـ 94 عاما، في العاصمة البريطانية لندن، وهو الأمر الذي احتل اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصة بعد ما تم الإعلان عن وصيته التي تعتبر أغرب وصية في العالم.

محمد الفايد وزوجته الثانية 

من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟

تزوج محمد الفايد لأول مرة من الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي، عام 1954، لكن زواجهما لم يدم، حيث انفصلا بعد ذلك بعامين، ثم تزوج من هيني واثن في عام 1985، بعد أن قدمهما ابنه «دودي»، رغم أنها تصغره بقرابة 26 عامًا، حيث يبلغ عمر العارضة السابقة الآن، 68 عامًا ورجل الأعمال، يبلغ من العمر عند وفاته اليوم 94 عامًا، بعد زواج «الفايد» الثاني أنجب من «واثن» 4 أطفال، وهم البنات ياسمين وكاميلا والأبناء كريم وعمر.

من عالم الموضة للارتباط بمحمد الفايد

دخلت هيني واثن، زوجة محمد الفايد مجال عرض الأزياء في سن المراهقة، بعد أن فازت بعديد من مسابقات ملكات الجمال في سن 17 عاما، وواصلت أيضًا المنافسة في مسابقة ملكة جمال فنلندا، لكنها لم تصل إلى النهائي، وهناك التقت بـ«دودي» حيث كان دودي في المسابقة لاستكشاف عارضات الأزياء لبيير بالمان، عندما واجه هيني، وذهبت هيني للعمل كضابطة في فندق ريتز في لندن، الذي يملكه زوجها، وبعد فترة من العمل قدمها دودي الفايد لتصبح زوجة أبيه، وهي التي بقيت معه حتى وفاته في الساعات الماضية في لندن.

تدخل لفض مشاجرة.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بأيام في المنيا.. شاهد

العراق.. مصرع متظاهر ثانِ متأثرا بإصابته في أحداث كركوك

علاقة الأميرة ديانا بـ دودي الفايد

تطورت العلاقة بين الأميرة ديانا وعماد الفايد، المعروف بلقب دودي الفايد، في شهري يوليو وأغسطس من العام 1997، وأصبحا هدفا لمصوري الباباراتزي.

بحلول 31 أغسطس من ذلك العام، قبل 22 عاما بالتمام من السبت، كان الثنائي عائدين من إجازتهما الثالثة معا في رحلة بحرية حول جزيرة سردينيا.

في فترة ما بعد الظهر، عادت ديانا ودودي، برفقة الحارسين الشخصيين ريز وكيز وينغفيلد، إلى باريس، حيث توجها في البداية إلى فندق ريتز، ثم إلى شقة دودي بالقرب من الشانزليزيه، قبل أن يعودا ثانية إلى فندق ريتز.

دودي الفايد وديانة 

تفاصيل الحادث

غادرت الأميرة ديانا لسيارة ليموزين مرسيدس، من فندق ريتز كارلتون في باريس، مع صديقها دودي الفايد، بعد منتصف الليل بقليل، مساء 30 أغسطس 1997.

بعد أقل من 5 دقائق من التقاط هذه الصورة، اصطدمت سيارة المرسيدس "إس 280" التي كانت تسير بسرعة تزيد على 100 كيلومتر في الساعة، بالركن الثالث عشر في النفق تحت جسر "بونت دالما" بالقرب من نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس.

في وقت لاحق من تلك الليلة، وبعد محاولات يائسة لإنقاذها، أعلن عن وفاة الأميرة ديانا في المستشفى.

تريفور ريز جونز الذي كان يعمل حارسا شخصيا لعائلة رجل الأعمال محمد الفايد، منذ اعام 1995، هو الشخص الوحيد الذي نجا من الحادث المروع.

من هي زوجة محمد الفايد الثانية محمد الفايد زوجة محمد الفايد الثانية من عالم الموضة للارتباط بمحمد الفايد علاقة الأميرة ديانا بـ دودي الفايد دودى الفايد تفاصيل الحادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

موضوعات متعلقة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفة.. والعلماء يحذرون: جزء من مسجد نمرة المكث فيه طيلة اليوم يفسد العبادة.. وعلي جمعة: وادي عرنة لا يتبع جبل عرفات

ما هو مسجد نمرة ولماذا الوقوف في هذه المنطقة يفسد الحج؟ الأزهر يحذر

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

استمرار التظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية ‎

بسبب البريكس.. انخفاض أسعار السجائر والسيارات وأحمد موسي يزف بشرى عن التموين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

أجرى عملية قلب مفتوح.. تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال| فيديو

40 % زيادة إنتاج.. مفاجأة في أسعار السجائر

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ