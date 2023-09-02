ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

توفى رجل الأعمال الملياردير المصري محمد الفايد، أمس الجمعة، عن عُمر يُناهز الـ 94 عاما، في العاصمة البريطانية لندن، وهو الأمر الذي احتل اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصة بعد ما تم الإعلان عن وصيته التي تعتبر أغرب وصية في العالم.

محمد الفايد وزوجته الثانية

من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟

تزوج محمد الفايد لأول مرة من الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي، عام 1954، لكن زواجهما لم يدم، حيث انفصلا بعد ذلك بعامين، ثم تزوج من هيني واثن في عام 1985، بعد أن قدمهما ابنه «دودي»، رغم أنها تصغره بقرابة 26 عامًا، حيث يبلغ عمر العارضة السابقة الآن، 68 عامًا ورجل الأعمال، يبلغ من العمر عند وفاته اليوم 94 عامًا، بعد زواج «الفايد» الثاني أنجب من «واثن» 4 أطفال، وهم البنات ياسمين وكاميلا والأبناء كريم وعمر.

من عالم الموضة للارتباط بمحمد الفايد

دخلت هيني واثن، زوجة محمد الفايد مجال عرض الأزياء في سن المراهقة، بعد أن فازت بعديد من مسابقات ملكات الجمال في سن 17 عاما، وواصلت أيضًا المنافسة في مسابقة ملكة جمال فنلندا، لكنها لم تصل إلى النهائي، وهناك التقت بـ«دودي» حيث كان دودي في المسابقة لاستكشاف عارضات الأزياء لبيير بالمان، عندما واجه هيني، وذهبت هيني للعمل كضابطة في فندق ريتز في لندن، الذي يملكه زوجها، وبعد فترة من العمل قدمها دودي الفايد لتصبح زوجة أبيه، وهي التي بقيت معه حتى وفاته في الساعات الماضية في لندن.

علاقة الأميرة ديانا بـ دودي الفايد

تطورت العلاقة بين الأميرة ديانا وعماد الفايد، المعروف بلقب دودي الفايد، في شهري يوليو وأغسطس من العام 1997، وأصبحا هدفا لمصوري الباباراتزي.

بحلول 31 أغسطس من ذلك العام، قبل 22 عاما بالتمام من السبت، كان الثنائي عائدين من إجازتهما الثالثة معا في رحلة بحرية حول جزيرة سردينيا.

في فترة ما بعد الظهر، عادت ديانا ودودي، برفقة الحارسين الشخصيين ريز وكيز وينغفيلد، إلى باريس، حيث توجها في البداية إلى فندق ريتز، ثم إلى شقة دودي بالقرب من الشانزليزيه، قبل أن يعودا ثانية إلى فندق ريتز.

دودي الفايد وديانة

تفاصيل الحادث

غادرت الأميرة ديانا لسيارة ليموزين مرسيدس، من فندق ريتز كارلتون في باريس، مع صديقها دودي الفايد، بعد منتصف الليل بقليل، مساء 30 أغسطس 1997.

بعد أقل من 5 دقائق من التقاط هذه الصورة، اصطدمت سيارة المرسيدس "إس 280" التي كانت تسير بسرعة تزيد على 100 كيلومتر في الساعة، بالركن الثالث عشر في النفق تحت جسر "بونت دالما" بالقرب من نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس.

في وقت لاحق من تلك الليلة، وبعد محاولات يائسة لإنقاذها، أعلن عن وفاة الأميرة ديانا في المستشفى.

تريفور ريز جونز الذي كان يعمل حارسا شخصيا لعائلة رجل الأعمال محمد الفايد، منذ اعام 1995، هو الشخص الوحيد الذي نجا من الحادث المروع.