رسالة مثيرة من نجم الأهلي السابق للاعبي المارد الأحمر قبل مباراة سيمبا

وجه لويس ميكيسوني، نجم فريق سيمبا التنزاني، رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في مسابقة الدوري الأفريقي، المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وغرد النجم التنزاني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": “لا أستطيع الانتظار لمواجهة أصدقائي القدامى".

وستقام مواجهة الذهاب بين الفريقين يوم 20 أكتوبر في مدينة دار السلام بتنزانيا، بينما تستضيف القاهرة لقاء الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.

وفسخ النادي الأهلي عقد اللاعب لويس ميكيسوني بالتراضي بين الطرفين، ليعود اللاعب لصفوف ناديه السابق سيمبا التنزاني.