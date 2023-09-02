بفستان أنيق.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها ورشاقتها

حرصت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا فضفاضا ومكشوفا باللون اللبني المطرز.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.

والجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم " 2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب، سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم وصلت أن تكون رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.