أخبار الفن..وليد توفيق وسعيد الأرتيست يبهران الحضور بمحكى القلعة.. خالد سرحان يحتفل بزفاف شقيقته

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة نرصد أبرزها فيما يلي:

حفلات محكى القلعة.. وليد توفيق وسعيد الأرتيست يبهران الحضور

تواصلت فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث أقيم على مسرح المحكى 3 حفلات متتالية.

صور تذكارية وتحية لـ المتحدة.. شارموفرز يتألق في حفل ختام مهرجان العلمين

اختتم فريق شارموفرز حفل ختام مهرجان العلمين بأغنية مفتقد الحبيبة، ثم التقط الفريق صورة تذكارية مع الحضور.





خالد سرحان يحتفل بزفاف شقيقته.. صور

احتفل الفنان خالد سرحان، بحفل زفاف شقيقته "لارا" سمير سرحان والذي أقيم مؤخرا.



تفاصيل تكريم جان لوي ليفي منتج فيلم "THE FATHER " بالإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم المنتج السينمائي الفرنسي "جان لوي ليفي" بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

أنشطة ثقافية وترفيهية.. تفاصيل ختام مهرجان العلمين

اُختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 اليوم بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو حتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.