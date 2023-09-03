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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات يروي تفاصيل مكالمة فيتوريا وكولر بشأن لاعبي الأهلي

محمد بركات
محمد بركات

روى محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل مكالمة روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، ومارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، وكافة التفاصيل الخاصة بالدوليين في الأهلي.


وأكد محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور: "كولر وفيتوريا تحدثا في بداية شهر أغسطس، لكن وقتها لم يكن تم تحديد موعد السوبر الأفريقي".


وأضاف محمد بركات: "كولر لديه كل الحق في طلب استبعاد لاعبيه الأربعة في المنتخب وذلك بسبب مباراة السوبر الأفريقي لأنها مباراة بطولة، ولكن هقولكوا الناحية التانية بيفكروا إزاي، ولكن الموضوع هيبقى في حل بالنهاية".


وأوضح: "فيتوريا من الناحية التانية شايف أن مصر في التصنيف الخامس ونيجيريا في التصنيف السادس، ولو منتخب مصر خسر مبارتين إثيوبيا وتونس، مصر هتكون في التصنيف السادس وهيتم استبعاده من صدارة المجموعة بسبب كوت ديفوار لتنظيمها للبطولة".

كولر الأهلى فيتوريا منتخب مصر

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