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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنشيط السياحة|«فرق الأنيميشن بفنادق الغردقة».. تعرف على طبيعة عملهم وشروط الانضمام لهم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمثل فرق الأنيميشن في فنادق الغردقة جزءًا أساسيًا من تجربة الإقامة السياحية في هذه المدينة الرائعة. إن مهمتهم الرئيسية هي جلب السعادة وخلق جو من الترفيه والبهجة لنزلاء الفنادق. يعمل أعضاء هذه الفرق على تحقيق ذلك على مدار اليوم، حيث يكونون متاحين من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

تتميز فرق الأنيميشن بمهاراتهم الخاصة وقدراتهم على التفاعل مع السياح وحل مشكلاتهم. إنهم يسعون دائمًا لإسعاد نزلاء الفنادق وتوفير تجربة لا تُنسى. ويساهمون بشكل كبير في تنشيط السياحة في الغردقة وجعلها وجهة مفضلة للزوار.

يتميز أعضاء فرق الأنيميشن بشروط خاصة للعمل بالفنادق، حيث يجب أن لا يتجاوز سنهم 30 عامًا، وأن يكونوا رياضيين ويجيدون السباحة والرياضة وإجادة أكثر من لغة. وهم دائماً على أتم استعداد لإسعاد النزلاء وجعل تجربتهم مميزة.

مواعيد عمل فرق الأنيميشن تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ومن الساعة السابعة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً. ويتفرد أعضاء الفرق بارتداء زي موحد معروف لدى السياح، مما يسهل التعرف عليهم في فنادق الغردقة.

بهذا الجهد والاهتمام الكبير بإسعاد النزلاء، تعكس فرق الأنيميشن الإيجابية والحيوية على تجربة الإقامة في الغردقة، وتجعل منها وجهة مثالية للراغبين في قضاء عطلتهم بأمتع اللحظات والتجارب الترفيهية.

 

فرق الأنيميشن الغردقة السياحة ترفيه إسعاد النزلاء

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