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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يوجّه رسائل لجماهير الأهلي بشأن دوري السوبر الأفريقي

شوبير
شوبير

أسفرت قرعة النسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأفريقى التي أقيمت أمس، عن مواجهة النادي الأهلي ممثل مصر مع سيمبا التنزاني في الدور الأول من البطولة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "بعد قرعة الدوري الأفريقي أمس .. شايفين إزاي مواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني ومشوار الفريق بالبطولة.. وتوقعاتكم من يحسم اللقب في نسخته الأولى؟"

ومن المقرر أن تقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الأفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وتقام مباريات نصف النهائي لدورى أفريقيا لكرة القدم في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، فيما ستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

 

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