بعد انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي».. تعرف على مجهودات وزارة الهجرة في هذا الملف

انطلاق أول معسكرات المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي»

الهجرة تركز على إضافة المزيد من المزايا تقرب الأطفال من لغتهم

شهدت مبادرة إتكلم عربي العديد من الفعاليات منذ من 1 سبتمبر 2022 حتى اليوم و مازالت وزارة الهجرة تركز على اضافة المزيد من المزايا و الأشياء التي تقرب الشباب و الأطفال من لغتهم الأم ، حيث تم اطلاق مرحلة جديدة بعنوان "جذورنا المصرية".

وتتضمن حلقات عن تاريخ مصر القديمة ولقاءات داخل عدد من المدارس الدولية، للحوار عن تاريخنا والحفاظ عليه من دعوات التزييف ودعم هوية أبنائنا الدارسين في الخارج عبر بث تلك الفعاليات علي منصات الوزارة والصفحة الرسمية للمبادرة، بمشاركة الخبراء والمهتمين بعلوم المصريات يتقدمهم الدكتور وسيم السيسي، والدكتور ميسرة عبد الله، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة.

ونجحت مبادرة "إتكلم عربي" في الوصول إلى نحو 7 ملايين مستخدم من انطلاقها، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية" حققت تفاعلًا كبيرًا في إطار استراتيجية لمواجهة تغييب الوعي وتزييف التاريخ المصري، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بالوطن.

الجدير بالذكر أن الفعاليات الجديدة تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وتعريف أبنائنا بكل المعارف التي بدأت العلوم المصرية تنشرها للعالم، ومعرفة كيف كان أجدادنا المصريون مبتكرين وبارعين وسبقوا كل العصور، حيث تبذل المبادرة جهودًا للتأكيد على ضرورة اعتزاز الأجيال الجديدة بحضارتهم وبلدهم، باعتبارهم قادة المستقبل، ليدركوا أننا أصحاب أقدم حضارة معروفة في التاريخ، ولهذا نقول دائمًا "مصر أم الدنيا" لأن حضارتنا هي أقدم الحضارات المعروفة، ومنها تعلم العالم.

وبالاضافة الي إطلاق تطبيقا مخصصا لتعليم اللغة العربية بطريقة ممتعة، تتضمن رحلة من أسوان حتى الإسكندرية، مع التعريف بعادات كل محافظة خلال رحلة التعلم وكذلك أشهر الأزياء والأكلات، حتى ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "اتكلم عربي" من حوالي 20 ألف حتى سبتمبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي الآن لأكثر من 50 ألف مستخدم، كما وصلت منشورات صفحة فيسبوك المبادرة على الفيسبوك لنحو 5,127,000 مستخدم، وكذلك 1,605,000 على حساب انستجرام، بمجموع 6,732,000، كما حققت مشاهدات الفيديو 597,000 مشاهدة.

بينما أٌطلق صباح أمس فعاليات أولى معسكرات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، اليوم السبت، تحت شعار "جذورنا المصرية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لأبناء المصريين بالخارج من الأجيال الثاني والثالث و الرابع والخامس، باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في القاهرة، وبالتعاون مع شركة "الزمرة" المتخصصة في تنظيم وإقامة المعسكرات للأطفال والشباب.

وشارك في المعسكر نحو 45 طفلا، تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عامًا، من مختلف الدول بينها كندا وفرنسا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والامارات والولايات المتحدة ، ويحرص المعسكر على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة من الأنشطة والألعاب والمسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.