أم تُنهي حياة بناتها وتحاول إزهاق روحها في الشرقية |تفاصيل مؤلمة

أقدمت أم على التخلّص من حياتها عن طريق قطع أوتار يدها عقب قيامها بالتخلّص من حياة طفلتيها خنقًا ببندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الأم إلى مستشفي بلبيس العام ، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ونقل جثامين الأطفال والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى بلبيس العام سيدة مُصابة بقطع في أوتار اليد عقب مُحاولتها التخلّص من حياتها ببندر مدينة بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

كما تبين قيام الأم بإنهاء حياة طفلتيها “رحمة” 4 سنوات و"حبيبة" 8 سنوات ومحاولتها التخلّص من حياتها بقطع شرايين يدها، وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.

وبالعرض علي جهات التحقيق قرّرت التحفظ على الأم المُتهمة والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى، وانتداب فريق من الأطباء لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.