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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إبنة هيفاء وهبي تنافس والدتها على الجرأة والأناقة

زينب فياض
زينب فياض

خطفت زينب فياض ، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قلوب متابعيها بأحدث إطلالاتها، إذ شاركتهم بصورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وبدت زينب بإطلالة جريئة وجذابة، وارتدت فستان مثير ومكشوف باللون الأسود، دون أكمام، ومكشوف البطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الساحر الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينب فياض تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاتها اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل أنيق، كما وضعت مكياجاً ناعماً، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع أحمر الشفاة باللون الاخمر اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب، تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

 

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