إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي عمرو الدردير تفاصيل أزمة جديدة في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه على “فيسبوك”: "اتحاد الكرة تلقى خطابًا رسميًا من "فيفا"، يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجدداً بسبب شكوى من نادي كاراكاس الفنزويلي تؤكد عدم حصوله على مستحقاته من صفقة انتقال البنيني سامسون أكينيولا إلى الزمالك 10 آلاف دولار".



في سياق آخر، من المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار، بطل جيبوتي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.