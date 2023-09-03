أهمها الثوم.. أطعمة تعالج التهاب المفاصل

لا تساهم الأدوية المخصصة لالتهاب المفاصل في علاج المصابين به، بل تساهم فقط في التخفيف من حدة الآلام المصاحبة له، ولكن هناك مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها، لامتثال الشفاء من هذا المرض وفقا لموقع هيلثى.

أطعمة تعالج التهاب المفاصل..

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والرنجة، والماكريل، الاختيار الأمثل لمرضى التهاب المفاصل، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 المضادة للالتهابات.

وينصح الأطباء بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا على الأقل، للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي يسببها التهاب المفاصل في حال عدم علاجه.

الحبوب الكاملة

أكد الأطباء أن انخفاض مستويات السيلينيوم في الجسم، قد يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل، لذلك ينصح الخبراء بتناول الحبوب الكاملة، مثل القمح والشوفان، لتعويض هذا الفقد.

كما تساهم الألياف الموجودة بالحبوب الكاملة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول بالدم، لأن ارتفاعه عن المعدلات الطبيعية في حال الإصابة بالتهاب المفاصل، قد يزيد من فرص التعرض لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الثوم

يعد الثوم من الأطعمة التي يفضل تناولها عند الإصابة بالتهاب المفاصل، لاحتوائه على عناصر مضادة للالتهابات، والتي تقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الكريز والتوت

تساهم مركبات الانثوسيانين، وهي الصبغات اللونية الموجودة ببعض الفواكه، مثل الكريز والتوت، في التقليل من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل.

وأشار بعض الأطباء إلى أن الكريز اللاذع يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات، لذلك ينصح بتناوله يوميًا، لامتثال الشفاء من التهاب المفاصل.

اللفت

يساعد اللفت بشكلٍ كبير في الوقاية من التهاب المفاصل، لأنه يحتوي على الألياف وفيتامينات أ، سي، فضلًا عن مجموعة من الفلافونويدات المضادة للأكسدة والالتهابات.