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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي: لدينا 46 مركزًا لـ التطوير المهني

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

 أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الشباب، لـ الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال 46 مركز لـ التطوير المهني، الموجودة حاليًا في الجامعات المصرية.

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تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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التعليم العالي: إقبال من الطلاب على تخصصات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية على القناة المصرية، أن مراكز التطوير، هدفها تنمية مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

وكشف أن هناك تدريبات خاصة بالجانب التقني، وأن هناك وظائف ستأتي في المستقبل، ولذلك يتم العمل على تنمية مهارات الطلاب.

وأوضح أن الوزارة عينها على سوق العمل، وبذلك يتم تحديد وتحديث اللوائح الدراسية، بمختلف الدراسات، معلقًا :" لا يوجد تخصص في أي جامعة مصرية، دون وجود كتاب إرشادي لتطوير المناهج". 

 

عادل عبد الغفار التعليم العالي وزارة التعليم العمل وزارة التعليم العالى

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