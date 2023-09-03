وقف قيد جديد .. الأزمات والصدمات تطارد الزمالك.. تفاصيل

وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، صدمة قوية لجماهير الزمالك بشأن وقف قيد الزمالك للمرة الثالثة خلال الفترة الحالية، بسبب البنيني سامسون لاعب الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "فيفا يخطر اتحاد الكرة بإيقاف قيد الزمالك بسبب حق رعاية سامسون"



وفي سياق آخر، من المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.