بملابس رياضية.. صبا مبارك في إطلالة تبرز رشاقتها |شاهد

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتألقت صبا مبارك في الصور بإطلالة رياضية متميزة، مرتدية بادي كت اسود اللون، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

آخر أعمال الفنانة صبا مبارك على المستوى الدرامى مسلسل « ليلة السقوط» والذى عرض فى دراما رمضان 2023 ، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه، أما الفنان آسر ياسين فينتظر عرض فيلمه «شماريخ» في موسم الصيف، ويشاركه فى العمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالى حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمدثروت وهدى المفتي.

العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج أحمد فهمى وهانى نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي، وشارك آسر فى رمضان الماضى بمسلسل الكتيبة 101 إلى جانب عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحى عبدالوهاب، وفاء عامر،أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة،كما عُرض له مسلسل الثمانية فى يونيو الماضى وشاركه البطولة خالد الصاوى إخراج أحمد مدحت.