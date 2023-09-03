شاهد | تفاصيل مران الأهلي الصباحي بمعسكر النمسا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباً قوياً صباح اليوم الأحد، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر احمد شوبير مجموعة من الصور لتدريب الأهلي عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "لقطات من مران الأهلي اليوم في النمسا"

أدى اللاعبون تدريبات بدنية، بالجري حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خاصة، في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

ويواصل الأهلي استعداداته اليومية في معسكر النمسا، الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.