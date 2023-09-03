رئيس بيت العائلة يكشف تفاصيل جديدة حول جنازة محمد الفايد

قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن ان التسرع في دفن رجل الأعمال المصري محمد الفايد اثار العديد من الشكوك حتى وصل الأمر للشك في تشابة الأسماء ..



و تابع رجب قائلا خلال تصريح خاص لصدى البلد " كل عائلة و لها تقاليدها .. هناك عائلات من الممكن ان تنتظر حتى تبلغ وسائل الإعلام و الجنازة تتم على اكمل وجه و هناك عائلات اخرى لا تهتم بذالك و يتبعون مقولة " إكرام الميت دفنة "



الجدير بالذكر ان رجل الأعمال المصري محمد الفايد توفي الجمعة الماضية ، عن عمر ناهز 94 عاما، في لندن، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال والاقتصاد، بعد أن كان ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم، وفقا لمجلة “فوربس” العالمية حيث بلغت ثروته حوالي 1’4 مليار دولار.

