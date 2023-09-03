لقطات من مران الزمالك اليوم استعدادًا للموسم الجديد

واصل فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم الأحد قبل أن ينتظم في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من غدا الأحد ٤ سبتمبر في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ونشر الإعلامي أمير هشام مجموعة من الصور لتدريب الزمالك عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "لقطات من مران الزمالك اليوم استعدادا للموسم الجديد"

وانطلقت، الجمعة الماضية، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعدادا للموسم الكروى الجديد،ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجارى فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى يومى 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر فى تنزانيا.