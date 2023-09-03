قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بشأن نقص الموارد البشرية في القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف سوسكين: "لماذا لا يزال زيلينسكي في حالة هستيرية؟.. لأنه لا توجد قوة بشرية وخسائر فادحة".

وأوضح أن “الجيش يحاول الآن إجبار الناس على الخدمة… علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف”.

وقال سوسكين، إن “أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية، واليوم هناك عدد قليل جدًا من الرجال الأوكرانيين الذين يرغبون في الذهاب للقتال على الخطوط الأمامية؛ وهم لا يريدون الذهاب”.