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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سوزوكي تطرح فرونكس وفيتارا خلال أيام .. ومستقبل أسعار المركبات في مصر بعد الانضمام لـ مجموعة بريكس

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتناءها المصريين ومنهم فئة البنات ، حيث يتواجد بهذه السيارات العديد من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها، وتظهر تلك السيارات بشكل مميز وأنيق وبها محركات قوية من ضمن هذه الإصدارات سيارة رينو سانديرو موديل 2014 .

يوجد بـ سوق السيارات المصري أنواع مميزة من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين المصريين، خصوصا بعدما اتجه المواطنين إلي  سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ، بالإضافة إلي  عدم توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

أعلنت شركة سوزوكي للسيارات عن طرازين جديدين من سياراتها ، سيتم طرحهم بالأسواق خلال الأيام القادمة ، خصوصا أن سوزوكي غابت فترة عن سوق السيارات المصري ولم تتيح إي من طرازاتها من فترة ولكن عادت سوزوكي للسوق المصري بسيارتين جديدتين من فئة السيارات الـ SUV الرياضية .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات عالميا، حيث شهد سوق السيارات العالمي حالة من الرقود نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي زيادة سعرة عالميا مما اثر علي حركة تجارة السيارات بين الدول وصحبها عدم توافر طرازات جديدة .

سيارة بي واي دي  Denza D9 الكهربائية موديل 2024 هي أول سيارة كهربائية SUV رياضية متعددة الاستخدامات بداخل سلسلة سيارات Dynasty ، وستظهر سيارة  Denza D9 رسميا في الربع الأخير من عام 2024 ، وتتوافر السيارة بنظام هجين ونظام كهربائي .

يمتلئ السوق المصري للسيارات بالكثير من طرازات الصانع الياباني للسيارات الجديدة ، وحصلت هذه الإصدارات على مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين بفضل تصميمها المميز، وتكنولوجياتها الحديثة، بالإضافة الي أنها سيارات اعتمادية، وتوافره هذه السيارات رغم مرور قطاع السيارات بالعديد من المشاكل التي أثرت علي توافر الطرازات الجديدة .

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