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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه أوبترا أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا موديل
شيفروليه أوبترا موديل 2010 السيدان

يوجد بـ سوق السيارات المصري أنواع مميزة من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين المصريين، خصوصا بعدما اتجه المواطنين إلي  سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ، بالإضافة إلي  عدم توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

مقصورة شيفروليه أوبترا موديل 2010 السيدان بسوق السيارات المصري للمستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيفروليه أوبترا موديل 2010 ، وتنتمي أوبترا إلي فئة السيارات السيدان :

شيفروليه أوبترا موديل 2010 السيدان بسوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك شيفروليه أوبترا السيدان

شيفروليه أوبترا موديل 2010 السيدان 

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت أوبترا من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية " فبريقه" ، وبها رخصة سارية .

- سعر أوبترا موديل 2010

شيفروليه أوبترا موديل 2010 السيدان بسوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2010 السيدان بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وحسب أداء محركها .

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