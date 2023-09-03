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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مستقبل أسعار السيارات في مصر بعد الانضمام لـ مجموعة بريكس.. تفاصيل

مصير أسعار السيارات
مصير أسعار السيارات بـ مصر بعد الانضمام لـ بريكس

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات عالميا، حيث شهد سوق السيارات العالمي حالة من الرقود نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي زيادة سعرة عالميا مما اثر علي حركة تجارة السيارات بين الدول وصحبها عدم توافر طرازات جديدة .

مصير أسعار السيارات بـ مصر بعد الانضمام لـ بريكس

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مصير أسعار السيارات بـ مصر بعد الانضمام لـ بريكس

ويتوقع خلال الفترة القادمة أن تخفض أسعار السيارات نتيجة انضمام مصر الي مجموعة دول " بريكس " ، ولكن هناك شرط يجب أن يتحقق من اجل خفض أسعار السيارات وهو أن يتم دعم صناعة السيارات محليا ، بالإضافة الي عقد شركات جديدة مع دول مجموعة البريكس المتخصصة في صناعة السيارات الجديدة، حيث تحصل مصر علي السيارات الجديدة من دول مختلفة داخل مجموعة البريكس علي رأسهم دولة الصين والهند .

- مستقبل أسعار السيارات :

مصير أسعار السيارات بـ مصر بعد الانضمام لـ بريكس

انضمام مصر لمجموعة دول بريكس له العديد من الفوائد تعود علي قطاع السيارات من ضمنها نقل خبرات صناعة السيارات الي مصر، العمل علي عقد شركات مع دول البريكس المصنعة للسيارات ، ويتوقف خفض سعر السيارات أيضا علي تطوير صناعة السيارات وزيادة خطوط إنتاجها بمصر ، والعمل علي تصدير هذه السيارات للخارج .

- إنتاج السيارات بمصر :

مصير أسعار السيارات بـ مصر بعد الانضمام لـ بريكس

من الضروري أن يتم الاهتمام بصناعة السيارات بمصر خصوصا بعد انضمامها لمجموعة البريكس ، والعمل علي تشجيع الصناع من اجل عمل شركات مع الدول المصنعة للسيارات داخل المجموعة ومنها الصين والهند وروسيا .

 

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