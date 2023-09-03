عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى 5 سيارات ألمانية في مصر.. سعرها يتخطى 11 مليون جنيه

اغلى 5 سيارات المانية
اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الألمانية، والتي تضم طرازات شركة مرسيدس الألمانية و بي إم دبليو أيضا، حيث تقدم الشركتين الكثير من الإصدارات المتنوعة سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو التقنيات الفنية والتجهيزات، أو من ناحية الفئة السعرية.

أرخص سيارة كيا "زيرو" في مصر .. صور

أرخص سيارة شيفروليه زيرو في مصر .. صور

أسعار أرخص سيارة تقدمها MG في مصر موديل 2023

سعرها 270 ألف جنيه بس .. أرخص سيارة زيرو بـ 7 كراسي

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ أغلى 5 سيارات ألمانية في مصر 

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري 

1 - بي ام دبليو 8 Series

 

يصل سعر السيارة بي ام دبليو 8 Series إلى 11 مليون و520 الف جنيه، للنسخة M8 صاحبة القدرات المميزة، والتي تحظى بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي تيربو، مع قوة إجمالية قدرها 625 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يرسل أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الرباعي ومكون من 8 نقلات.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري 

2 -  بي ام دبليو 7 Series

 

تتراوح اسعار السيارة بي ام دبليو 7 Series بين 7 مليون و700 الف جنيه و9 مليون و600 الف جنيه، وتأتي اغلى فئة 760I XDRIVE بمحرك 544 حصان تيربو، سعة 4400 CC، و 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 4.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري 

3 - مرسيدس مايباخ

 

تقد السيارة مرسيدس مايباخ بسعر 10 مليون جنيه، وتعد من افخم السيارات المطروحة بالسوق المصري، وتتمتع السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك 4000 سي سي تيربو 8 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 5.3 حصان، و700 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 9 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري 

4 - بي ام دبليو X7 

 

يبلغ سعر النسخة الرياضية بي ام دبليو X7 بعد طرح موديل 2024 في مصر نحو 7 مليون و950 الف جنيه، ويمكن لهذه السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، حيث تمتلك محرك 4400 سي سي، بقوة 530 حصان، و750 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيك من 8 نقلات "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري 

5 -  مرسيدس G Class

 

يصل سعر مرسيدس G Class إلى 7 مليون و750 الف جنيه لموديل 2022، وتأتي هذه السيارة بمحرك تيربو 8 سلندر سعة 4000 سي سي، حيث يتمكن من انتاج 585 حصان، و850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 220كم/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

سيارات السيارات الألمانية غلى 5 سيارات المانية 5 سيارات ألمانية اغلى سعر اغلى السيارات أسعار السيارات مصر السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" مع بداية سبتمبر .. تبدأ من 510 آلاف جنيه

سعر شيري تيجو 7 برو بعد طرح موديل 2024 في مصر |صور

أحدث سيارة رياضية.. سوزوكي فرونكس تستعد للانطلاق في السوق المصري| تفاصيل وصور

بقوة 421 حصانا .. برونكو العملاقة بعد ترقيات MANHART |صور

هيونداي تطرح سوناتا 2024 الجديدة .. اعرف سعرها

الأسعار الجديدة لـ شيري اريزو 5 موديل 2024 .. الأرخص فى فئتها

أرخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شراؤها من السعودية.. بـ 395 ألف جنيه

أصغر سيارة هاتشباك رياضية "GELLY PANDA" .. تبدأ من 169 ألف جنيه

ترشيحاتنا

ينطلق بعد غد.. تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

هل نودّع الصيف؟.. الأرصاد: أجواء معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية|فيديو

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

11 مليار دولار.. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تنعش الاقتصاد المصري| تفاصيل

الأحزاب والحريات العامة.. الحوار الوطني يستأنف جلسات المحور السياسي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ