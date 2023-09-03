أغلى 5 سيارات ألمانية في مصر.. سعرها يتخطى 11 مليون جنيه

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الألمانية، والتي تضم طرازات شركة مرسيدس الألمانية و بي إم دبليو أيضا، حيث تقدم الشركتين الكثير من الإصدارات المتنوعة سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو التقنيات الفنية والتجهيزات، أو من ناحية الفئة السعرية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ أغلى 5 سيارات ألمانية في مصر

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري

1 - بي ام دبليو 8 Series

يصل سعر السيارة بي ام دبليو 8 Series إلى 11 مليون و520 الف جنيه، للنسخة M8 صاحبة القدرات المميزة، والتي تحظى بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي تيربو، مع قوة إجمالية قدرها 625 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يرسل أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الرباعي ومكون من 8 نقلات.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري

2 - بي ام دبليو 7 Series

تتراوح اسعار السيارة بي ام دبليو 7 Series بين 7 مليون و700 الف جنيه و9 مليون و600 الف جنيه، وتأتي اغلى فئة 760I XDRIVE بمحرك 544 حصان تيربو، سعة 4400 CC، و 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 4.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري

3 - مرسيدس مايباخ

تقد السيارة مرسيدس مايباخ بسعر 10 مليون جنيه، وتعد من افخم السيارات المطروحة بالسوق المصري، وتتمتع السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك 4000 سي سي تيربو 8 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 5.3 حصان، و700 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 9 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري

4 - بي ام دبليو X7

يبلغ سعر النسخة الرياضية بي ام دبليو X7 بعد طرح موديل 2024 في مصر نحو 7 مليون و950 الف جنيه، ويمكن لهذه السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية، حيث تمتلك محرك 4400 سي سي، بقوة 530 حصان، و750 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيك من 8 نقلات "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

اغلى 5 سيارات المانية في السوق المصري

5 - مرسيدس G Class

يصل سعر مرسيدس G Class إلى 7 مليون و750 الف جنيه لموديل 2022، وتأتي هذه السيارة بمحرك تيربو 8 سلندر سعة 4000 سي سي، حيث يتمكن من انتاج 585 حصان، و850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 220كم/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.