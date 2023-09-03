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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوجة تتهم طليقها: بيهددني بفيديوهات وصور حميمية |شاهد

الزوجة
الزوجة

“مش متخيلة إلى الآن إن ممكن رجل يعمل مع مراته او طليقته كده”.. بهذه الكلمات أكدت أماني رمزي عبد الواحد، البالغة 25 عاما، والمقيمة بقرية الزنكلون بمحافظة الشرقية، خلال حديثها لموقع “صدي البلد”، تفاصيل تعرضها للتهديد من قبل طليقها.

في البداية اتهمت "أماني"، طليقها ووالد طفلتها، قائلة “منذ قرابة العام او يزيد بقليل تقدم طليقي لخطبتي واستمرت الخطبة حوالي ثلاثة أشهر، وبالفعل تم الزواج وبعد فترة حملت منه ومنذ ذلك التوقيت وبدأ في التغير، حيث أكد لي انني لو أنجبت بنت فلن أعود الي منزل الزوجية ومع مرور الوقت رزقني الله ببنت، ومن هنا كانت المصيبة الكبري”. 

وتابعت “تركني في المستشفي، وأرسل إلي أحد أقاربه، وقام بدفع حساب المستشفي، وطلب منهم أن اذهب الي منزل أسرتي، وان لا أعود الي منزل الزوجية”.

https://fb.watch/mOUDocZaUq/?mibextid=9R9pXO

واستكملت "أماني" حديثها قائلة “توجهت الي منزل اسرتي بالفعل ولكن بعد فترة تم عقد جلسة صلح وتم الإتفاق علي ان اعود الي منزل الزوجية ولكن عندما رجعت قام بتجهيز شقة غير شقة الزوجية وبدء يكيل لي الضرب والإهانة ومع كثرة الضغط علي تركت المنزل وعدت الي منزل اسرتي ليقوم بعد ذلك بتطليقي غيابيا وعندما قمت برفع شكاوي لأتمكن من الحصول علي مستحقاتي بدء في تهديدي”.

وأضافت والدموع تنهمر من عينيها، قائلة “في بداية التهديدات لم أكن أتوقع أن يكون تهديه صحيحا وخاصة انه لا يمكن لأحد ان يتخيل ان يقوم زوج بالتشهير بزوجته أو طليقته ايا كان السبب، ولكن بالفعل قام بإرسال بعض الصور ونحن في وضع حميمي، وقام أيضا بالتشهير بي عن طريق عرض الفيديوهات علي أقاربي”.

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وقالت "أماني"، “مش عارفة امشي في البلد بسبب ما فعله، ووالدي اصيب بكسرة الظهر بسبب ما يتم إشاعته في القرية، وخاصة اننا في قرية ريفية”، مشيرة إلي أنها قامت بتحرير المحضر رقم 7742 لسنة 2023 بمركز شرطة الزقازيق إتهمته فيه بالتشهير بي وقيامة بتهديدي بنشر فيديوهات مخلة بيننا كما قممت بتحرير المحضر رقم 2 بتاريخ 21/8/2023 بقسم تكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واختتمت “أماني”، قائلة “حصلت علي حكم بتمكيني من شقة الزوجية والي الأن لم أتمكن منها وكلي أمل وثقة في الأجهزة الأمنية في ان تعيد الي حقي المسلوب وان ترحم ضعفي انا وطفلتي وأفراد أسرتي”.

https://fb.watch/mOUDocZaUq/?mibextid=9R9pXO
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