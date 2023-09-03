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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة اليابان بـ القاهرة تعلق على مفاوضات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال الوزير المفوض لسفارة اليابان، تاكادا كاتسونوبو، اليوم الأحد، إنه يشجع الحوار وتبادل الآراء حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد كاتسونوبو، خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الياباني يدعو جميع الأطراف لمناقشة عملية ملء وتشغيل سد النهضة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف، أن الجانب الياباني يشجع جميع الاطراف للجلوس علي طائلة المفاوضات.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانًا قالت فيه إن أديس أبابا ستستضيف الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة الشهر القادم.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها: "وفود إثيوبيا ومصر والسودان أكملت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، والمشاركون في المفاوضات تبادلوا الآراء للوصول إلى موقف مربح للجميع بشأن سد النهضة".

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وأضافت "سنسعى إلى اختتام المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة على أساس مبدأ الانتفاع المنصف مع ضمان حصتنا المشروعة من مياه النيل".

سد النهضة اثيوبيا اليابان أديس أبابا

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