بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ وتحقيق أرقام قياسية جديدة مع فريق الريدز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول في شباك أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل أو يقدم تمريرة حاسمة في 10 مباريات متتالية بالبريميرليج، منذ أن فعلها هو ذاته خلال شهري أغسطس وديسمبر 2021 (15 مباراة على التوالي).

بينما أشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن محمد صلاح قد ساهم بهدف واحد على الأقل خلال آخر 11 مباراة في البريميرليج، على ملعب آنفيلد.

شبكة "سكاي سبورتس"، أشارت إلى أن صلاح سجل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة في البريميرليج، على ملعب آنفيلد.