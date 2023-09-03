زيلينسكي يكشف تفاصيل اتصاله الهاتفي بـ ماكرون

أجري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتصالا هاتفيا مه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حيث ناقشا عمل الممر البحري الذي أنشأته كييف للملاحة الآمنة للسفن بعد خروج موسكو من صفقة الحبوب التاريخية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المكالمة الهاتفية مع ماكرون: “ناقشنا أيضًا سبل ضمان عمل ممر الحبوب وتعزيز الأمن في منطقة أوديسا”.

كما شكر الرئيس الأوكراني، ماكرون على “المساعدة العسكرية الحاسمة” التي تقدمها فرنسا لكييف، وقال إن الزعيمين “ناقشا الحزم الجيدة من المساعدات”.

وجاءت المكالمة الهاتفية عشية قمة في روسيا بين الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يريد إحياء صفقة الحبوب، وبينما تقصف قوات موسكو منطقة أوديسا الأوكرانية بطائرات بدون طيار.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان مع بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، غدا الاثنين، وسط آمال في إحياء الاتفاق.

وفي وقت سابق، قالت أوكرانيا إن أربع سفن أخرى مرت عبر ممرها البحري المؤقت في البحر الأسود، والذي أنشأته الشهر الماضي لضمان الملاحة الآمنة.