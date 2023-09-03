شوط أول إيجابي بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم راشفورد بهدف لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 27، ثم تعادل أرسنال في الدقيقة 28 عن طريق لاعبه مارتن أوديجارد.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:



حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت – سالبيا – جابرييل – زينشينكو

خط الوسط: أودريجارد – ديكلان رايس – هافيرتز

خط الهجوم: ساكا – مارتينيلي - نيكيتاه

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:



حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا – ليندلوف – مارتينيز – دالوت

خط. الوسط: كاسيميرو – إريكسن – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني – مارسيال

ويحتل فريق أرسنال المركز السادس برصيد 7 نقاط من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.