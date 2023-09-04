مستقبل العالم العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.. ندوة بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين ندوة ومناقشة حوارية عن "مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، يوم الأربعاء المقبل 6 سبتمبر فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالنقابة.

المتغيرات الراهنة

تشهد الندوة مناقشات حوارية حول المتغيرات الراهنة سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكريًا بالمنطقة العربية سوف يتحدث فيها الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق بموسكو والدكتور مغاوري شلبى الخبير في الاقتصاد الدولى واللواء دكتور محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية.



يدير الحوار د. أبوبكر الدسوقى مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام وكيل النقابة (رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية) .