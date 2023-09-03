باريس سان جيرمان يكتسح ليون برباعية في الشوط الأول بالدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره أولمبيك ليون، برباعية نظيفة في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول في الدقيقة ٤ من ركلة جزاء، ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة ٢٠، وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة ٣٨، وأخيرا سجل مبابي الهدف الرابع في الدقيقة ٤٥+٢.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ماركينيوس، سكرينيار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتنها، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو، عثمان ديمبيلي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز العاشر برصيد ١٠ نقاط من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق ليون في المركز السادس عشر بنقطة واحدة