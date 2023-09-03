متحدث البترول: تراجع إنتاج الغاز في جميع الحقول النفطية بـ مصر والعالم طبيعي

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية. أشار إلى أن إيني تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع البترول.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن شركة إيني حققت نجاحات كبيرة في مصر خلال الفترات السابقة، بما في ذلك استكشاف واستغلال حقل ظهر. كما تعاونت مع الحكومة المصرية في استكشاف مناطق جديدة في البحر المتوسط.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي مع وفود شركات البترول يعتبر مصدرًا للثقة والاطمئنان للشركات العالمية، نظرًا لاهتمام رئيس الدولة بجذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات البترولية في مصر.



بخصوص تناقص إنتاج الغاز في حقل ظهر، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن التراجع في معدلات إنتاج الغاز طبيعي في جميع الحقول النفطية والغازية في مصر وحول العالم. هذا التناقص هو جزء من عمليات استخراج الموارد الطبيعية ويحدث بهدف الحفاظ على الاستدامة والاحتياط في الحقل وضمان استمرارية الإنتاج على المدى الطويل.

وشدد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على أنه تم حفر 20 بئرا في حقل ظهر وجاري حفر آبار أخرى، وإنتاج الحقل بلغ 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.