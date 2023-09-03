الأوضاع سيئة.. وليد توفيق يتحدث عن لبنان برسالة مؤثرة

تحدث الفنان وليد توفيق عن الأوضاع التي يعشيها لبنان وشعبه، مؤكدا أن لبنان وضعه سيء، ولكن شعبه يستطيع النهوض مثل الرماد، فلوس البنوك راحت، والبلد يخطط له بطريقة ربنا يسترها، ومفيش رئيس جمهورية .



وأعرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدي البلد، عن حبه لألحان وصوت وكلمات الموسيقار مصطفى كامل، دون مجاملة، مؤكدا سعادته بأن يغني أمام الجمهور المصري الذي يمتلك حبا كبيرا للفنانين.

وتحدث عن تكريمه من قبل نقابة الموسيقيين، ووصفه بأنه أحد أهم التكريمات في حياته. كما تحدث عن الأوضاع في لبنان. وأكد أنه يمر بأوضاع صعبة. وأن شعبه يستطيع التعافي منها بالتضحيات والعمل.

واختتم حديثه مع الإعلامي أحمد موسى. متحدثاً عن الأوضاع في لبنان. وسعيه للتغيير والتحسين.