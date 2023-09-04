مصطفي كامل يكشف تفاصيل الخلاف بين علي الحجار ومدحت صالح

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل الخلاف بين مدحت صالح وعلي الحجار، موضحاً أن هذه المشكلة تنشأ من رغبتهما في الاهتمام بتراث مصر الفني، بدءًا من الفنان سيد درويش.

وأوضح خلال مكالمة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أن هذا الخلاف يبرز التفاني والاهتمام العميق لدى الفنانين بإحياء وصون التراث الموسيقي المصري.

وأكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن هذا الخلاف ليس بسبب أغنية معينة يرغب كل منهما في أدائها، بل هو بغرض تقديم مشهد فني أكثر تطورًا ورقيًا لمصر، وهو هدف نبيل وسامي.

وتابع: "عندما تواصلوا معي، كنت في حيرة من أمري، كيف يمكنني أن أفصل بين اثنين من أساتذتي وأخوتي في عالم الموسيقى؟"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع مدحت صالح وأخبر علي الحجار أن هذا الموضوع ليس من اختصاص النقابة.

وفي ختام حديثه، أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وسط يجمع بين الفنانين العظيمين، وأنهما يعتبران من أعز الأصدقاء لديه.



