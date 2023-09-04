من غير ولا جنيه|الحكومة تعلن مفاجأة سارة بشأن مصاريف المدارس لهذه الفئات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة سارة بشأن مصاريف المدارس العام الدراسي الجديد.

موضوعات متعلقة:



وبحسب قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم (163) بتاريخ 3/ 9/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2024، تم إعفاء عدة فئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2023

1. أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير.

2. الطلاب يتامى الأب.

3. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

4. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة

5- أبناء المكفوفين

6- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

7- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

8- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

9- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)

10- مدارس شمال سيناء، الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

11- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد

12- مدارس التعليم المجتمعي

13- المدارس الصديقة للفتيات

14- المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة

15 -المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.



مصروفات المدارس الحكومية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- 312.60 جنيهًا للصفوف مصاريف المدارس من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- 212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.

- 527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيهًا من مصاريف المدارس الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

- 212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

آخر موعد لسداد مصاريف المدارس الحكومية

يتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 – القسط الثالث مارس 2024 ).

مصاريف المدارس الحكومية 2024

يمكن دفع مصروفات المدارس الحكومية 2024 في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.