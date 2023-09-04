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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيفية حفظ القرآن للأطفال بدون نسيان.. شيخ بمكة المكرمة يكشف السر

كيف يحفظ القرآن
كيف يحفظ القرآن للأطفال بدون نسيان

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيخ من مكة المكرمة يكشف الطريقة المعتادة التي تجعل الأطفال يحفظون القران الكريم دون نسيان.

 

وبحسب الفيديو المتداول لسعد بن فهد بن سعد آل سعود رئيس جمعيه ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، قال أن أولياء الأمور يقبلون على تحفيظ أطفالهم القرآن الكريم منذ الصغر ويبحثون عن أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم.

 

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كيف يحفظ الأطفال القرآن بدون نسيان

وأضاف أنه يبحث أيضا الشباب والفتيات عن كيفية حفظ القرآن بطريقة سهلة ومبسطة بدون نسيان، وكشف سعد بن فهد بن سعد آل سعود، عن أسهل طريقة لحفظ القرآن وهي كالتالي:

 

وعلى حد وصفه، أول خطوة في حفظ القرآن بطريقة سهلة هي وضع خطة واضحة وتنظيمية. يجب على المرء تحديد الأجزاء التي يرغب في حفظها وتقسيمها إلى مراحل صغيرة ومتناولة.

 

 يمكن استخدام الجدول الزمني لتحديد الوقت المخصص للحفظ وتحديد المواعيد التي يمكن أن تكون فيها الحفظ الأكثر فاعلية.

 

وعن تقنيات الحفظ، من بينها التكرار الذي يعتبر من أقوى الطرق لتثبيت الحفظ، والتسجيل الصوتي: يمكن تسجيل الأجزاء المحفوظة صوتيًا والاستماع إليها بانتظام. والتدريب بالتلاوة أمام شخص آخر يستمع ويصحح الأخطاء.

 

وأضاف أنه يسهل الحفظ أيضا عبر المواظبة على حفظ القرآن، ويجب على الشخص مراجعة الحفظ بانتظام وعدم التراجع عن الجدول المحدد. 

أسهل طريقة لحفظ القرآن التواصل الاجتماعي القران الكريم

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