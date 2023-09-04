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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حسم الأمر مع ليفربول.. هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ترددت الكثير من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول إلى اتحاد جدة السعودي ورحيله عن الريدز.

لم يتم حسم الصفقة حتى الآن بشكل رسمي ونهائي رغم اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن محمد صلاح رد بطريقته على أنباء رحيله عن ليفربول.. فماذا فعل؟

يذكر أن المفاوضات بين صلاح ونادي الاتحاد السعودي قد بدأت قبل بدء الموسم الحالي، حيث أعطى النجم المصري الضوء الأخضر لبدء المفاوضات.

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كيف رد صلاح على أخبار رحيله؟

لم يبدو محمد صلاح منزعجًا من الأخبار التي تنتشر بشكل مستمر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول انتقاله إلى اتحاد جدة ورحيله عن ليفربول.

رد صلاح الحاسم كان داخل الملعب، حيث تألق النجم المصري مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بدءا من المباراة الافتتاحية أمام تشيلسي، حيث سجل صلاح هدفًا ولكن تم إلغاؤه بسبب تقنية الفيديو، إلا أنه ساهم في صناعة هدف فريقه الوحيد.

خرج اللاعب غاضبًا من الملعب دون تسجيل أهداف، مما زاد من الشائعات حول انتهاء علاقته مع المدرب يورغن كلوب وليفربول.

ومع ذلك، قام صلاح بالرد في المباراة التالية أمام بورنموث، حيث سجل هدفًا بعد أن أضاع ركلة جزاء في نفس اللقاء، وساهم في فوز فريقه وصناعة هدف آخر.

وفي المباراة الثالثة، قدم صلاح أداءً مميزًا وقام بتمريرة حاسمة لدارين نونيز، مما أهّل ليفربول للفوز الصعب على نيوكاسل يونايتد.

هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة؟

كان متوقعًا أن يغيب صلاح عن المباراة الرابعة بسبب سفره إلى جدة للتوقيع مع نادي الاتحاد، وفقا لما تم تداوله بالتقارير الإعلامية، ولكنه أثبت عكس ذلك بتسجيله الهدف الثالث في مرمى أستون فيلا.

وفي أربع جولات من الدوري الإنجليزي، سجل صلاح هدفين وصنع هدفين آخرين، مما يجعله المساهم الأكبر في التهديف لفريقه ويؤكد أهميته الكبيرة.

من جانبه، أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه لا يوجد أي نية للسماح برحيل محمد صلاح عن الفريق ليفربول، مشيرا إلى أن صلاح يعتبر جزءًا أساسيًا من خطط الفريق المستقبلية وأنهم يعملون على تجديد عقده للحفاظ على خدماته.

وتابع كلوب: "على الرغم من الشائعات والضجة الإعلامية المحيطة بمحمد صلاح، يبدو أنه يركز على أدائه في الملعب ويتجاهل الضجة الإعلامية المحيطة به.. يظهر صلاح بمستوى عالٍ ويستمر في تحقيق النجاحات مع ليفربول".

عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت رفض ليفربول عرضا بقيمة 150 مليون إسترليني من نادي الاتحاد، مع وجود تقارير أخرى تؤكد عودة الفريق السعودي بعرض يصل إلى 200 مليون إسترليني، ما يجعل صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

صلاح قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم إذا انتقل إلى الاتحاد بقيمة 200 مليون إسترليني ليتخطى البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 198 مليون إسترليني.

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